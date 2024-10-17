Педагог Мария Сыч из Мытищ вышла в финал всероссийского профессионального конкурса

Преподаватель мытищинской школы № 8 победила в полуфинале всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования». Мария Сыч представит Подмосковье в финале в ноябре.

Преподаватель русского языка и литературы школы № 8 в Мытищах Мария Сыч приняла участие в полуфинале конкурса «Флагманы образования». Итоги подвели после собеседования с министром образования Московской области Сергеем Куколевем. Мария стала одной из трех педагогов, вышедших в финал. Он пройдет в ноябре 2024 года. Учитель мытищинской школы представит на нем Подмосковный регион.

Сергей Куколев пожелал финалистам ставить перед собой масштабные цели и планы, ведь это — движущая сила развития.

Отметим, что образовательная система городского округа Мытищи много лет занимает одну из лидирующих позиций в регионе. Подтверждением тому служат многочисленные победы в конкурсах разного масштаба и всероссийские рейтинги.

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