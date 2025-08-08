Педагог из Жуковского подготовил сборную России к международной олимпиаде по физике

Доцент кафедры общей физики Московского физико-технического института и преподаватель Центра детского творчества в Жуковском Михаил Осин помог российской сборной стать лучшей на престижном интеллектуальном состязании. Олимпиада International Physics Olympiad, IPhO по физике прошла в Париже.

Участниками турнира стали сборные из 87 стран мира. В каждой команде было по пять учащихся выпускных классов.

Ребята прошли по два тура олимпиады. Первый — экспериментальный. Второй — на знание теории. Уровень сложности задач, которые они решали, соответствовал уровню знаний выпускника МФТИ и выше.

Сборная из России завоевала три золотые и две серебряные медали. Их получили Михаил Аронов, Иван Лукин и Григорий Гречкин, Егор Кривощеков и Павел Руковчук.

