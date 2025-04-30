Педагог из школы № 28 стал победителем музыкального конкурса в Люберцах

Финал музыкального конкурса «С песней по жизни» прошел в Люберецком дворце культуры. В творческом состязании участвовали педагоги общеобразовательных организаций городского округа.
Номера для конкурса, посвященного 80-й годовщине Великой Победы, подготовили более 70 учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования муниципалитета. В финал были отобраны 15 лучших: три дуэта и сольные выступления. Победителем конкурса стал учитель физики школы № 28 Анатолий Назаршоев. Ему вручили главный приз — сертификат на 100 тысяч рублей. Все участники музыкального конкурса были награждены дипломами лауреата в различных номинациях.
Глава городского округа Владимир Волков поздравил конкурсантов и поблагодарил за талант, вдохновение и вклад в сохранение памяти о героическом прошлом. «Желаю каждому из них неиссякаемой энергии, новых творческих идей и ярких побед на жизненном пути», — сказал руководитель муниципалитета.
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