Педагог из школы № 28 стал победителем музыкального конкурса в Люберцах

Номера для конкурса, посвященного 80-й годовщине Великой Победы, подготовили более 70 учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования муниципалитета. В финал были отобраны 15 лучших: три дуэта и сольные выступления. Победителем конкурса стал учитель физики школы № 28 Анатолий Назаршоев. Ему вручили главный приз — сертификат на 100 тысяч рублей. Все участники музыкального конкурса были награждены дипломами лауреата в различных номинациях.

Глава городского округа Владимир Волков поздравил конкурсантов и поблагодарил за талант, вдохновение и вклад в сохранение памяти о героическом прошлом. «Желаю каждому из них неиссякаемой энергии, новых творческих идей и ярких побед на жизненном пути», — сказал руководитель муниципалитета.