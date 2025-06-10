Педагог из Щелкова вошел в топ-11 России по итогам конкурса «Магнит футбола»

В Москве на стадионе «Лужники» состоялась торжественная церемония награждения лучших футбольных педагогов России по итогам конкурса «Магнит футбола». В мероприятии приняли участие 50 победителей со всей страны, а также руководители всероссийского проекта «Футбол в школе».

Московскую область на церемонии представлял учитель физической культуры из Щелковской школы № 20 Владимир Смотров. Он не только вошел в число 50 лучших педагогов, но и был включен в символическую сборную топ-11 лучших учителей, которых поздравили непосредственно на поле легендарного стадиона.

Лауреатов приветствовали известные футболисты: бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов, чемпион СССР Дмитрий Баранник, а также экс-игроки сборной России Денис Глушаков и Федор Кудряшов. Поздравления также прозвучали от руководителя отдела школьного и дошкольного футбола Российского футбольного союза Татьяны Букуровой.

Проект «Футбол в школе», реализуемый Российским футбольным союзом при поддержке Министерства просвещения России, направлен на вовлечение детей в занятия футболом. В текущем учебном году в проекте участвуют более 1,9 миллиона школьников по всей стране.