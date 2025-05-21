Педагог из Подольска стала призером регионального этапа конкурса профмастерства

Региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям» проводят каждый год эгидой Министерства образования Московской области. Советник директора и педагог дополнительного образования школы № 20 в Подольске Елена Вдовина заняла в состязании профмастерства третье место.
Она приняла участие в конкурсе в номинации «Педагог дополнительного образования социально-гуманитарной направленности». В этом году мероприятие объединило 485 участников из 50 муниципалитетов региона. В финал вышли 45 преподавателей.
Конкурсантам предстояло пройти несколько испытаний: интервьюирование, мастер-класс «Времен связующая нить» и импровизационный конкурс проектов «Лаборатория будущего». Все финалисты с заданиями справились.
Торжественная церемония награждения победителей состоялась 15 мая в Доме Правительства Московской области.
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