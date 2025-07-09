Педагог из Мытищ стал призером всероссийского профессионального конкурса
Стали известны победители регионального этапа всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Участие приняли педагоги Московской области.
Городской округ Мытищи представила Наталья Белова, преподаватель школы № 19.
Конкурсанты выполнили задание, состоящее из двух ключевых компонентов: «Медиавизитка» и «Методическая мастерская». Конкурсная программа требовала от участников не только глубокого понимания теоретических аспектов преподавания, но и демонстрацию практических навыков, а также креативного подхода к образовательным технологиям.
Наталья Белова заняла почетное второе место, что позволило ей стать участником очного тура федерального этапа конкурса. Финальный этап, который состоится с 7 по 14 сентября в городе Улан-Удэ, предоставит ей возможность продемонстрировать свои профессиональные достижения на более широкой экспертной площадке и представить инновационные методики преподавания русского языка и литературы.