Педагог из Мытищ пополнит кадровый резерв Подмосковья

Заместитель директора школы № 19 городского округа Мытищи Татьяна Чорная стала финалистом проекта «Капитаны образования: кадровый резерв». Из 175 претендентов отобрали 46 человек, и педагог из Мытищ успешно прошла в это число.

В Подмосковье подвели итоги стратегической сессии, которую организовало областное Министерство образования. На протяжении нескольких месяцев 11 команд управленцев и учителей разбирали ситуацию в школах Королева и Одинцово. В финале участники защитили антикризисные планы и предложения по развитию учебных заведений.

Татьяна Чорная показала высокий профессионализм и представила программу перевода школ в эффективный режим работы.

«Наша команда детально проработала каждое решение, чтобы предложенные механизмы действительно помогли учреждениям выйти на новый уровень», — рассказала заместитель директора.

Лучшие идеи, прозвучавшие на сессии, планируют внедрять в регионе. Авторы самых сильных проектов пополнят областной кадровый резерв.