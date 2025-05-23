Педагог из Мытищ победила на региональном этапе конкурса профмастерства

Педагог дополнительного образования из Мытищ продемонстрировала высокие результаты на региональном уровне. Внимание к себе привлекла Яна Хоменко.

Яна Хоменко, педагог дополнительного образования из Детско-юношеского центра «Галактика» города Мытищи, стала победительницей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании». Ее успехи на региональном этапе подтверждают высокий уровень профессионализма и инновационный подход к образовательной деятельности.

Конкурсные испытания включали проведение открытого занятия и мастер-класса, презентацию авторской программы «Компьютерное творчество» и творческое интервью. Яна Хоменко проявила глубокие знания в области педагогики дополнительного образования, креативность, умение работать с аудиторией и способность к рефлексии.

Позже в интервью Яна Хоменко рассказала о своих мотивах и принципах работы, подчеркнув важность инноваций в образовательном процессе и приверженность интересам подрастающего поколения. Она отметила, что в условиях стремительного развития технологий необходимо адаптировать образовательные программы к новым реалиям, чтобы дети могли получать актуальные знания и навыки.