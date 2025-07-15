Педагог из Лыткарина прошла обучение в образовательном центре «Сириус»

Руководитель коллектива «Театр-танца Жизель» из городского округа Лыткарино получила возможность обучения в образовательном центре «Сириус». Светлана Рыбкина была в числе 15 приглашенных педагогов со всей страны.

Участница из Лыткарина прошла подготовку по курсу «Особенности методики преподавания классического танца в системе хореографического образования». Программа была направлена на развитие профессиональных компетенций, методических и практических навыков работы педагогов с детьми для обучения классическому танцу.

«Это были невероятные дни глубокого погружения в профессию. Я открыла для себя современный подход преподавания, вдохновилась новыми, творческими идеями, целями. Теперь моя задача- максимально развивать природные данные детей, помогать им обрести прочную профессиональную основу и уверенно идти к своей мечте», — рассказала руководитель коллектива «Театр-танца Жизель».

Педагог уже запланировала встречи со своими ученицами, чтобы передать им секреты исполнения движений классического танца.