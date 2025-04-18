Педагог из Лобни победила на международном профессиональном конкурсе

В России завершился международный профессиональный конкурс педагогического мастерства «Хрустальная Ника». В нем поучаствовала руководитель и солистка вокальной группы «Трио Мира» Дворца культуры «Чайка» в Лобне Ирина Сероглазова.

Педагог из Лобни прошла все этапы конкурса и стала лучшей в номинациях «Вокал» и «Лучший педагог — 2025». Она получила диплом лауреата первой степени.

Также на площадке участники обменялись опытом и продемонстрировали свои творческие достижения. Жюри отметило профессионализм конкурсантки из Лобни.

Отметим, что во Дворце культуры «Чайка» в Лобне организуют культурные и развлекательные мероприятия. Здесь занимаются творческие объединения. Они регулярно становятся призерами и победителями на конкурсах различного уровня.

Ранее мы рассказывали о том, что театр танца из Лобни победил на международном фестивале.