Педагог из Лобни победила на международном профессиональном конкурсе

В России завершился международный профессиональный конкурс педагогического мастерства «Хрустальная Ника». В нем поучаствовала руководитель и солистка вокальной группы «Трио Мира» Дворца культуры «Чайка» в Лобне Ирина Сероглазова.
Педагог из Лобни прошла все этапы конкурса и стала лучшей в номинациях «Вокал» и «Лучший педагог — 2025». Она получила диплом лауреата первой степени.
Также на площадке участники обменялись опытом и продемонстрировали свои творческие достижения. Жюри отметило профессионализм конкурсантки из Лобни.
Отметим, что во Дворце культуры «Чайка» в Лобне организуют культурные и развлекательные мероприятия. Здесь занимаются творческие объединения. Они регулярно становятся призерами и победителями на конкурсах различного уровня.
Ранее мы рассказывали о том, что театр танца из Лобни победил на международном фестивале.
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