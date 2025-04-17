Театр танца из Лобни победил на международном фестивале

Театр танца «Антре» Дома культуры «Чайка» победил в международном фестивале-конкурсе хореографического искусства «Алегриа» в Белоруссии. Лучшие коллективы состязались в Минске на протяжении трех дней.
Коллектив «Антре» под руководством Дмитрия и Зулейхи Ширяевых занял первое место в номинации «Народный танец» за номер «Рассыпуха Лобненская», второе место в номинации «Классический танец» за вариацию золотых рыбок из балета «Конек-Горбунок», второе место за эстрадный танец «Без маски» и третье место за «Андижанскую польку».
Организаторы поблагодарили танцоров из Лобни за выступления и пожелали творческих успехов.
В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию культуры. В муниципалитете работают бесплатные творческие кружки разной направленности на базе общеобразовательных школ и бюджетных организаций.
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