Педагог из Люберец подготовил 14 призеров всероссийской олимпиады в 2026 году

Более 14 лет в гимназии № 16 «Интерес» работает учитель технологии с уникальной методикой преподавания Алексей Воронов. Два года назад было два победителя и четыре призера, а в этом году — три победителя и 11 призеров.

За время работы Алексей Воронов разработал собственную методику, которая приносит стабильные результаты. Всего же на региональном этапе его ученики получили более 155 призовых мест.

Педагог отмечает, что главная задача — заинтересовать детей и направить их в нужное русло. Он призывает создавать не табуретки, а роботов и манипуляторы, не скамейки, а квадрокоптеры.

Ученики Алексея Воронова успешно выступают и на чемпионатах по профессиональному мастерству «Профессионалы»: в этом учебном году они заняли два призовых места.

Алексей Воронов — лауреат премии губернатора Московской области в номинациях «Лучший учитель-предметник» и «Лучший учитель начальных классов», победитель конкурса на получение денежного поощрения в рамках национального проекта «Образование».

Он возглавляет методическое объединение учителей технологии округа, награжден почетными грамотами Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования Московской области.