Педагог из Люберец победил на региональном этапе конкурса «Сердце отдаю детям»

Педагог дополнительного образования Дворца детского творчества городского округа Люберцы Алексей Мерзлов одержал победу на региональном этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Об этом сообщила заместитель главы — начальник управления образованием Виктория Бунтина.

Церемония награждения победителей регионального этапа конкурса прошла в Доме Правительства Московской области.

«В конкурсе приняли участие 485 педагогов из 50 муниципалитетов, за выход в региональный этап боролись 174 участника. По итогам конкурсных испытаний были определены победители в девяти профессиональных номинациях. Лучшим педагогом дополнительного образования в номинации „Художественная направленность“ стал преподаватель Алексей Мерзлов», — отметила Виктория Бунтина.

Она также отметила, что в 2015 году Алексей уже становился дипломантом третьей степени конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям».

Кроме награды, Алексей Мерзлов, как победитель регионального этапа, получил возможность представлять Московскую область на федеральном уровне конкурса «Сердце отдаю детям — 2025».