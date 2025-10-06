Педагог из Королева победила в областном конкурсе «Воспитатель года»

В этом году участниками конкурса стало более 50 воспитателей из разных городов региона. Педагог дошкольного отделения школы № 2 из Королева Мария Мордовцева удостоена почетного звания «Воспитатель года Подмосковья — 2025».

Мария Мордовцева работает с детьми уже более 12 лет. Педагог постоянно разрабатывает интересные проекты для развития дошкольников, одни из которых стали виртуальные познавательные путешествия. «Веб-квесты» объединяет элементы мультимедиа и интерактивности, в увлекательной форме развивая творческое мышление детей, помогая им лучше понять и запомнить информацию, подготовиться к обучению в школе.

«Благодаря цифровым путешествиям мы с ребятами можем легко выйти далеко за пределы детского сада. Это образовательная игра, которая позволяет исследовать, самим выбирать маршрут, находить ответы на вопросы и выполнять увлекательные задания», — рассказала Мария Мордовцева.

Педагог проводит мастер-классы для родителей и активно делится опытом с коллегами. Еще одним направлением ее работы является патриотическое воспитание дошкольников. На областном конкурсе «Фестиваль педагогических идей» в 2024 году воспитатель представила свои занятия по изучению истории родного города. Мария Мордовцева считает, что главное в работе педагога — уважать, поддерживать и слышать каждого ребенка.