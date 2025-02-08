Педагог из Химок стала победителем всероссийского конкурса лекторов

В четвертом сезоне всероссийского конкурса «Знание. Лектор» поучаствовала учитель начальных классов школы № 29 из Химок Любовь Потапова. Ее удостоили звания лучшего лектора страны.

Участниками финала конкурса стали 140 педагогов из 52 регионов России. Отбор составил 100 человек на место.

Конкурсные испытания шли девять месяцев. Любовь Потапова презентовала авторские лекции по 14 конкурсным тематикам. Также она готовила публичные выступления и проходила собеседования с экспертами.

За победу ей вручили мраморный куб. Он символизирует величие и стойкость. Также Любовь стала обладательницей премии в размере 250 тысяч рублей. На эти средства она сможет продвигать свой просветительский контент.

«От учителей, наставников, лекторов зависит будущее нашей страны. Вы не только обучаете своих слушателей, но вы формируете мировоззрение ребят. Сегодня вместе с вами мы развиваем нашу суверенную систему образования, чтобы наши школьники интересовались нашей культурой, языком, имели широкий кругозор», — отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.