Педагог из Химок стала победителем всероссийской премии «Разговоры о важном»

Юлия Оболенская работает в системе образования с 1992 года. За заслуги в профессии она удостоена званий «Почетный гражданин России» и «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». В своей деятельности педагог делает акцент на воспитании у школьников патриотизма, ответственности и нравственных ориентиров.

Одно из ключевых направлений работы педагога — развитие волонтерства. В 2023 году по ее инициативе был создан школьный волонтерский отряд «Гарпия». Первой акцией стало участие в инициативе «Письмо солдату», затем последовали гуманитарные сборы, помощь госпиталям и поддержка раненых бойцов.

«Я являюсь женой мобилизованного, действующего бойца российской армии. Волонтерская и благотворительная работа — это большая часть моей жизни. Мы получаем трогательные отзывы от всех тех, кому доходит наша помощь, а самое главное видим горящие глаза наших ребят — это и есть лучшая награда», — рассказала педагог-психолог Юлия Оболенская.

Педагог также курирует одно из отделений госпиталя в Подмосковье и продолжает координировать помощь военнослужащим. Ее работа помогает школьникам через реальные дела формировать активную гражданскую позицию.

«Полученная награда — это мощный стимул для дальнейшей работы и развития нашего отряда. Я уверена, что „Разговоры о важном“ и дальше будут объединять все педагогическое сообщество в стремлении воспитывать в наших детях самые лучшие качества, прививать им любовь к Родине и стремление делать мир лучше», — добавила педагог-психолог Юлия Оболенская.

Проект «Разговоры о важном» объединяет тысячи педагогов по всей стране. В этом году в голосовании участвовали более 2,5 миллионов человек, а на премию поступило свыше 800 методических разработок от преподавателей из разных регионов.