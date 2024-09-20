Педагог из Химок Елена Ищук стала призером конкурса «Воспитатель года»

Музыкальный руководитель дошкольного отделения «Тридцать первой школы» Елена Ищук вошла в число финалистов конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024». Заместитель министра Образования Московской области Анна Гребцова вручила именные дипломы ей и другим лауреатам.

Победителя регионального этапа конкурса определят по результатам интервью — его провели в день награждения. Участники рассказали о своем профессиональным опытом и поделились полезными советами.

«Встреча была для меня волнительной, долгожданной. Была рада встретиться с коллегами, поговорили, поделились опытом», — отметила финалистка конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024» Елена Ищук.

Имя победителя конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024» станет известно на торжественной встрече в Доме Правительства Московской области в День учителя. Награды будет вручать Андрей Воробьев.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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