Пчеловод из Шаховской собрал почти 500 килограммов меда

Потомственный пчеловод Александр Соколов из деревни Косово в Шаховской собрал почти 500 килограммов меда. Его пасека находится в экологически чистом районе, а в работе он использует только натуральные методы.

Хозяйство Соколова известно своим подходом к пчеловодству: он не применяет химию и лекарства, полагаясь на природный иммунитет пчел. Вощину для новых рамок мастер делает из собственного воска.

Сейчас на пасеке трудятся 36 пчелиных семей. В следующем сезоне Александр планирует расширить хозяйство, чтобы обезопасить себя от возможных капризов погоды и поддерживать стабильный сбор меда. Также пчеловод намерен пройти ежегодную сертификацию, которая подтвердит соответствие его продукции органическим стандартам.