Павловский Посад собрал новую партию гумпомощи бойцам СВО | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 15:01 Павловский Посад собрал новую партию гумпомощи бойцам СВО пресс-служба администрации Павло-Посадского городского округа

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Гуманитарный конвой из Павловского Посада отправится к военнослужащим на фронт. С 27 апреля волонтеры под руководством председателя Совета депутатов городского округа Романа Тикунова посетят павловопосадцев и электрогорцев, проходящих службу на фронте в Белгородской, Воронежской, Харьковской областях, а также в ЛНР и ДНР.

В первой декаде мая планируется посещение Херсонской и Запорожской областей. Всего волонтеры навестят более 50 наших бойцов.

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В этот раз гуманитарный груз включает в себя три автомобиля, два мотоцикла, квадроцикл и несколько тонн необходимых вещей, собранных по запросам бойцов.

Делегация из Павлово-Посадского округа регулярно отправляется на фронт с гуманитарными миссиями — такие поездки происходят ежемесячно. В марте бойцам привезли прицелы с тепловизорами, приборы ночного видения, обмундирование, бронежилеты и шлемы, ретрансляторы, усилители сигнала, дизельные и инверторные генераторы, автомобиль «Нива», два мотоцикла, автозапчасти, строительные материалы и адресные посылки от родных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они плели маскировочные сети и писали для них письма

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