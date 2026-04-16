Павлово-Посадский гофрокомбинат отметил юбилей

14 апреля предприятию исполнилось 15 лет. За это время оно вошло в десятку крупнейших производителей упаковки из гофрированного картона в России.

Сегодня гофрокомбинат занимает 22 гектара современных цехов, выпускает 360 миллионов квадратных метров продукции в год, а его коллектив насчитывает сотни квалифицированных специалистов.

Первый заместитель главы округа Сергей Балашов и председатель местного Совета депутатов Роман Тикунов вручили грамоты и благодарственные письма тем, кто внес значительный вклад в развитие компании.

В планах предприятия — запуск новой бумагоделательной машины БДМ-3 к 2028–2029 годам. Глава округа Денис Семенов поздравил коллектив и отметил, что такие предприятия — основа экономики России. Он подчеркнул, что гофрокомбинат — это не только надежный работодатель и партнер, но и важная часть большой семьи муниципалитета. Успех компании обеспечивает стабильность и благополучие многих семей в округе.