Пауэрлифтеры из Реутова выиграли 5 золотых медалей национального чемпионата

Команда «Легион», представляющая спортивный клуб «Волна» из Реутова, блестяще проявила себя на соревнованиях по пауэрлифтингу в рамках Национального чемпионата WPF 2024. Несмотря на то что большинство участников команды вышли на помост впервые, они продемонстрировали впечатляющие результаты.

По итогам соревнований команда завоевала пять первых мест и одно третье в различных дисциплинах пауэрлифтинга. Два золота в подъеме на бицепс и два по становой тяге стали решающими для успеха команды в общем зачете.

Из восьми заявившихся команд «Легион» занял почетное второе место, что является значительным достижением для молодых спортсменов.

Тренером команды является Сергей Саливон, старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Московского университета имени Грибоедова. Он является рекордсменом и призером чемпионатов мира, Европы и России по пауэрлифтингу и другим силовым видам спорта.

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