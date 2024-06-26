Пауэрлифтер Виктор Скокин из Воскресенска в восьмой раз стал чемпион мира
В Москве прошли международные соревнования по пауэрлифтингу по версиям IPC и IPC-A, WAA. Спортсмен из Воскресенска Виктор Скокин, выступая в дисциплине «становая тяга», занял первое место и стал чемпионом мира уже в восьмой раз.
Участники из шести стран состязались в трех дисциплинах: приседания со штангой, жиме лежа и становой тяге.
Виктор Скокин в категории 75 килограмм среди ветеранов поднял с земли до уровня бедер штангу весом 205 килограмм.
Отметим, что спортсмену 67 лет и он продолжает удивлять спортивный мир своей физической формой и силой воли.
«Приятно, что стал первым, да еще и в таком возрасте. Это не только моя заслуга, но и тренера. Я завоевал восьмую медаль и поставил новые цели», — рассказал чемпион.
Скокин отметил важность поддержки тренера и выразил благодарность всем, кто помогал ему на пути к этим достижениям. Его пример вдохновляет множество молодых спортсменов и показывает, что возраст — не помеха для достижения высоких результатов.
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