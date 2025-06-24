Пауэрлифтер из Мытищ стала серебряным призером чемпионата России

Чемпионат России по пауэрлифтингу в дисциплине «Троеборье классическое» состоялся в Мурманске. Спортсменка Елизавета Никитина из Мытищ завоевала на соревнованиях серебряную медаль.

Чемпионат России по пауэрлифтингу в дисциплине «Троеборье классическое» собрал лучших атлетов со всех уголков страны. Это значимое событие привлекло внимание не только спортсменов, но и зрителей, желающих поддержать своих фаворитов и насладиться зрелищными соревнованиями.

Среди участников была и спортсменка из Мытищ — Елизавета Никитина. Под чутким руководством своего опытного тренера Натали Владимировны Маловой она продемонстрировала впечатляющую физическую подготовку и высокую технику выполнения упражнений.

Елизавета показала отличные результаты, что позволило ей завоевать серебряную медаль в весовой категории до 52 килограммов. Этот успех стал результатом упорных тренировок и настойчивости, которые спортсменка проявляла на протяжении всего сезона.