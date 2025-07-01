Пациенты центра Мещерякова выступили на турнире по мини-футболу для незрячих

Студенты и участники СВО из реабилитационного центра имени А. И. Мещерякова выступили на соревнованиях по мини-футболу для незрячих. Турнир прошел в Казани и собрал команды со всей страны, сообщили в Минсоцразвития МО.

Соревнования не только проверяли физические навыки, но и испытывали команды на выносливость, стремление к победе и силу духа.

Сборная Подмосковья усердно готовилась к спортивному состязанию и смогла занять четвертое место. Участники получили положительные эмоции, завели новые знакомства и вдохновились на дальнейшие достижения.

В ведомстве напомнили, что семейный центр имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде основали в 1962 году. Сейчас в нем предоставляют социальные услуги детям-инвалидам, участникам СВО и гражданам с ОВЗ. В учреждении помогают с реабилитацией, абилитацией и образованием.