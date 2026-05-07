Пациенты центра имени Рошаля стали участниками патриотической программы

В Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Красногорске провели мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Маленьким пациентам, проходящим лечение и реабилитацию, представили творческую и патриотическую программу.

Организаторы из Молодежного центра Красногорска подготовили мастер-классы «Чтобы помнили» и интерактивную программу «Играем и помним». Дети участвовали в командных соревнованиях: «разминировали» территорию, передавали «гранату» и выполняли игровые задания на сплоченность и взаимовыручку.

«Они не могут выйти в город на праздничные мероприятия, поэтому мы пришли к ним сами, чтобы дети почувствовали важность этого праздника и стали частью общего празднования», — поделилась специалист Молодежного центра Наталья Степанова.

Выступление воспитанников детской музыкальной школы имени Наседкина стало творческим подарком для юных пациентов. Организаторы отметили, что главная цель акции — сохранить память о подвиге поколения победителей и подарить детям теплые эмоции.