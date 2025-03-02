Пациенты больницы в Реутове смогут получить рецепты на льготные лекарства онлайн

Теперь пациенты больницы в Реутове смогут получить рецепты на льготные лекарства через интернет. Об этом сообщил глава городского округа Филипп Науменко.

Филипп Науменко посетил городскую поликлинику № 1 и посмотрел, как цифровые технологии помогают сделать медицинские услуги доступнее.

«Для нас очень важно развивать систему здравоохранения в Реутове, ведь от нее напрямую зависит качество жизни горожан. Например, теперь не нужно приходить на прием к врачу, если истекает срок действия льготного рецепта на лекарственные препараты, — его можно продлить онлайн», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем телеграм-канале.

Сотрудники отметили, что онлайн-консультации помогут сэкономить время для более сложных задач.

«Робот Светлана обзванивает пациентов и помогает записаться в электронный кабинет, через который и будет проходить оформление льготного рецепта. Также большим спросом пользуется услуга электронного больничного», — пояснила заведующая поликлиникой Елена Лиханова.

Во время встречи участники отметили вопросы телемедицины, которые широко применяются в Реутове. Пациент может получить консультацию врача, не выходя из дома, а также медицинский специалист имеет возможность подключить медика определенного профиля, чтобы обсудить более сложный случай.

С 2024 года наукоград вошел в пилотный проект с Центром диагностики и телемедицины Москвы и присоединился к платформе с медицинскими сервисами искусственного интеллекта. Теперь описание исследований занимает считаные минуты, а не дни, как было раньше.