Пациенток женской консультации в Воскресенске поздравили с Днем беременных

День беременных отметили в женской консультации Воскресенской больницы. Будущим мамам подарили цветы и пожелали им крепкого здоровья.

Организовали мероприятие активисты движения «Волонтеры Подмосковья» молодежного центра «Олимпиец». Они встречали женщин в медицинском учреждении и вручали им цветы.

Также каждой будущей маме добровольцы желали прекрасного настроения, семейного благополучия, домашнего уюта и тепла. Участие в организации события приняли и представители «серебряного» волонтерства.

Отметим, что уже несколько лет в России реализуют проект «Всебеременным.рф». Он направлен на повышение рождаемости и продвижение различных мер поддержки.

Кроме того, в рамках инициативы беременным женщинам предоставляют информационную и психологическую помощь. Для них работает бесплатная горячая линия. Ее номер: 8 800 200-04-92.