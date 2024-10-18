Пациентку с жидкостью в мозге спасли в Видновской больнице

Женщина 32 лет поступила в Видновскую больницу с нарушением сознания, рвотой, расстройством зрения. Диагностика выявила у нее окклюзионную гидроцефалию мозга, когда скопившаяся жидкость вызывает повышенное внутричерепное давление и опасные неврологические нарушения.

В прошлом девушка перенесла операцию на головном мозге в связи с доброкачественной опухолью. Ей установили специальную шунтирующую систему, которая отводит лишнюю жидкость и не позволяет ей накапливаться в мозге. После шунтирования пациент ничем не отличается от здоровых людей. Он возвращается к обычной жизни.

Пациентка находилась под наблюдением специалистов и регулярно проходила обследования. Она чувствовала себя хорошо, но внезапно появились головные боли, сонливость, тошнота. Через сутки после первых симптомов родственники обратились за медицинской помощью.

«Работа установленной ранее шунтирующей системы нарушилась из-за разрастания вокруг нее соединительной ткани. Экстренно провели нейрохирургическую операцию и восстановили функции шунта и нормальную работу мозга. Уже через час состояние пациентки улучшилось — прошли неврологические симптомы, восстановилось сознание», — рассказал врач-нейрохирург Сергей Шипилин.

Сейчас пациентка уже дома, она вернулась к обычной жизни.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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