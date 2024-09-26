Пациентку с раком груди 3-й стадии спасли в Московском областном онкодиспансере

Женщина 55 лет обратилась в Московский областной онкологический диспансер с отеком левой молочной железы. Обследование выявило рак третьей стадии. Ранее пациентку ничего не беспокоило, поэтому она долгое время не обращалась за помощью.

«На первом этапе лечения мы провели женщине восемь курсов химиотерапии. После того как добились положительной динамики в консервативной борьбе с опухолью, выполнили хирургическую операцию, а затем курс лучевой терапии», — рассказала заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии № 9 Анна Василевская.

Комплексный многоэтапный подход дал хорошие результаты. Контрольное обследование не выявило у пациентки раковых клеток.

Специалисты говорят, что большинство опухолей, обнаруженных на ранних стадиях, излечимы. Поэтому женщинам старше 40 лет необходимо ежегодно проходить маммографию. Ее выполняют бесплатно по полису ОМС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».