Пациентку с лопнувшей кистой и 2 литрами крови в животе спасли в Люберцах

пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Женщина 31 года поступила в Люберецкую больницу с жалобами на слабость, головокружение и сильные боли в животе. У пациентки была классическая картина внутреннего кровотечения, поэтому врачи решили экстренно направить ее на операцию.

«Причиной кровотечения оказалась киста с последующим разрывом яичника. Мы выполнили лапароскопическую операцию, через проколы иссекли кисты и сделали санацию брюшной полости, где оказалось около двух литров крови», — рассказала заведующая отделением гинекологии Люберецкой областной больницы Анна Панасенко.

Чтобы восстановить уровень гемоглобина, пациентке перелили 600 миллилитров крови. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана низ больницы.

Пациентка призналась врачам, что не сразу обратилась за помощью и несколько дней пыталась лечиться самостоятельно. Скорую вызвала только когда боли стали невыносимыми. Врачи отметили, что ситуация была опасной для жизни. Из-за большой кровопотери мог развиться геморрагический шок.

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