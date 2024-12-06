Пациентку с гнойным отитом и менингитом спасли в больнице Орехово-Зуева

Девушка 31 года поступила в Орехово-Зуевскую больницу в состоянии комы. Накануне она жаловалась на тошноту и заторможенность речи. Врачи выявили у нее гнойный отит, который стал причиной тяжелых осложнений, угрожающих жизни.

Из-за отита появился абсцесс, и кость черепа за правым ухом девушки начала разрушаться. Кроме того, воспалилась оболочка головного мозга — врачи выявили менингит.

«Мы экстренно провели операцию, в ходе которой откачали 30 миллилитров гноя. Устранили воспалительные очаги в области среднего уха и головного мозга. Операция прошла успешно», — рассказал врач-нейрохирург регионального сосудистого центра Сардорбек Сабиров.

После операции сознание и речь пациентки восстановились, тошнота прошла. Врачи провели лечение, чтобы предупредить рецидив и осложнения. Без медицинской помощи женщина могла погибнуть.

Пациентка рассказала врачам, что почти год у нее снижался слух и наблюдались выделения из ушной раковины, но в больницу она не обращалась. Сейчас девушка уже дома и вернулась к обычной жизни.

В Одинцове продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса больницы. На данный момент готовность объекта достигла 80%. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что корпус откроют в 2025 году.