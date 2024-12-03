Сегодня 19:41 Андрей Воробьев: хирургический корпус и стационар отремонтируют в Одинцове 0 0 0 Фото: Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

Одинцово

Больницы

Андрей Воробьев

В Одинцове продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса больницы. На данный момент готовность объекта достигла 80%. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что корпус откроют в 2025 году. Также в следующем году пациентов начнет принимать обновленный стационар в селе Перхушково.

«Наша задача — привести их к совершенно другому стандарту, чтобы в каждой палате были все необходимые удобства. Хирургический корпус заканчиваем ремонтировать в этом году. Его мощность — 174 койки. В первом квартале 2025-го приступим к медицинскому оснащению и получению документов для запуска», — отметил Воробьев. Сейчас на объекте в две смены трудятся около 200 рабочих. Они выполняют установку систем отопления и водоснабжения, а также монтаж окон, кровли и благоустройство. В новом корпусе обустроят приемное отделение, реанимацию, отделения сердечно-сосудистой хирургии, урологии, нейрохирургии, гинекологии, операционные и палаты.

Пациентов начнут принимать в первой половине 2025 года. На данный момент укомплектованность врачами составляет 87%, а медперсоналом — 91%. Отмечается, что для привлечения кадров действует компенсация аренды жилья до 30 тысяч рублей. «Мы приступили к работам год назад. Сейчас корпус в высокой степени готовности. Ведем отделочные и пусконаладочные работы. Идем с опережением графика, планируем завершить капремонт до конца года. Это будет абсолютно другое медучреждение, соответствующее самым современным требованиям», — заявил представитель подрядчика Дмитрий Пригожев. Готовность стационара в селе Перхушково достигла 37%. Сейчас на объекте проводят укрепление здания. Рабочие уже установили системы вентиляции, заменили окна и обустроили кровлю. В следующем году здесь начнет работу Региональный сосудистый центр, рассчитанный на 163 койки.

«Мы заметили трещины в здании, поэтому было принято решение сделать торкретирование. Это усилит его на 100%», — добавил представитель генподрядчика Алексей Подгорнов.

Помимо двух обновленных медучреждений, в 2025 году в Одинцове построят консультативно-диагностический центр. Он появится в селе Ромашково. Сейчас около 100 строителей завершают фасадные работы и монтаж лифтов. Центр будет рассчитан на 350 посещений в смену — 250 взрослых и 100 детей. Здесь разместят терапевтическое, педиатрическое отделения, кабинеты узких специалистов и лабораторию. Помимо этого, для центра закупят три тысячи медицинских аппаратов. Напомним, в округе также запланировано строительство ФАПа в Дубках, смешанной поликлиники в Трехгорке и новых поликлиник в Звенигороде и Гусарской балладе.