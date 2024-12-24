Пациентку с 25-сантиметровой грыжей кишечника успешно прооперировали в Люберцах

Женщина 88 лет поступила в Люберецкую больницу с жалобами на сильную боль в животе. Обследование выявило у нее перитонит, причиной которого стала гигантская грыжа размером 25 сантиметров.

Новообразование на животе пациентки было видно невооруженным глазом. Несколько лет женщина наблюдала эту деформацию, но в больницу не обращалась.

«Красный болезненный грыжевой мешок оказался многокамерным из нескольких ячеек, но самое страшное, что он повредил тонкий кишечник. Операция была двухэтапной. Сначала мы удалили грыжу и почерневшие петли кишечника», — рассказал заведующий отделением хирургии Олег Голяков.

Из-за перитонита восстановить целостность кишечника сразу не получилось, поэтому врачи установили лапаростому.

В течение суток после операции женщина находилась в реанимации. Затем ее снова забрали на операцию, во время которой санировали брюшную полость и восстановили целостность тонкого кишечника. Процедура прошла успешно.

На вторые сутки после операции женщина смогла самостоятельно питаться. Сейчас она уже дома и вернулась к привычной жизни.

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