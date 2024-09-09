Пациентку из Нигерии с раком груди спасли в онкодиспансере Балашихи

Женщина 67 лет из Нигерии обратилась в Московский областной онкологический диспансер за помощью. Еще в 2021 году она отметила увеличение молочной железы в размерах, а после обследования ей поставили диагноз: рак третьей стадии.

«Мы удалили опухоль, которая врастала в грудную стенку, мышцы и кожу, тем самым спасли жизнь пациентке. В дальнейшем ей будет назначено противоопухолевое лечение», — рассказала врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Мария Соловьева.

Если появились отечность железы целиком или ее части, отек, «лимонная» корочка, покраснение, асимметрия, боли или выделения, следует как можно быстрее обратиться к врачу. Если рак молочной железы обнаружить на ранних стадиях, это дает шанс на полное излечение и существенно снижает риск осложнений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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