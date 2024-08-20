Пациентку 103 лет с переломом бедра спасли в больнице Люберец

Женщина в возрасте 103 лет поступила в травматологическое отделение Люберецкой больницы с переломом бедренной кости. Как выяснилось, дома у пациентки закружилась голова, и она упала на левый бок.

«Перелом бедренной кости — это катастрофическая и жизнеугрожающая травма. Если пациента преклонного возраста вовремя не прооперировать, он больше никогда не встанет, потому что к травме присоединяется вторичная инфекция, пневмония, пролежни, и так далее», — рассказал врач травматолог-ортопед стационара № 1 Люберецкой областной больницы Владимир Арзамасов.

Чаще всего больных с такими переломами оперируют в первые 48 часов, а большинство из них — в первые сутки после травмы.

Операция у 103-летней пациентки длилась 35 минут. Хирурги соединили костные отломки и скрепили их прочными биосовместимыми конструкциями.

Женщина сутки находилась в реанимации после вмешательства, потом ее перевели в палату травматологического отделения. При помощи медицинских работников и родственников пациентка начала садиться на постели и свешивать ноги. Сейчас она чувствует себя хорошо и выписана на амбулаторное лечение.

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