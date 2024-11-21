Пациенткам роддома в Подольске рассказали об уходе за ребенком до трех лет

Доктор медицинских наук профессор главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус рассказал об уходе за ребенком до трех лет. Лекцию провели ко Дню матери и ко Дню недоношенных детей.

Андрей Продеус поздравили мам с праздником и вручил книгу «Доктор прописал любовь».

Андрей Продеус российский врач, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Он окончил педиатрический факультет Второго Московского государственного медицинского института имени Н. И. Пирогова, возглавил первую советскую делегацию студентов-медиков, посетившую Гарвардскую Медицинскую школу в США. Позже стажировался в Германии, занимался исследованием ВИЧ-инфекции, затем прошел ординатуру по педиатрии и по гематологии и трансфузиологии.

В 2000-х годах он познакомился с телеведущей Еленой Малышевой и стал экспертом в программе «Здоровье», а затем — в «Жить здорово!».

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