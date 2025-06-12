Патриотическую лекцию ко Дню России провели в Химках

В мероприятии приняли участие ученики, их родители и педагоги, а также депутат Ирина Спирина.

«В 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР — важный шаг на пути к формированию современной демократической государственности. Сегодня 12 июня символизирует независимость, свободу и ответственность за судьбу своей Родины. Это день гордости за страну, ее мощь, культуру, достижения и героическое прошлое. Он объединяет миллионы граждан и напоминает о нашей общей истории и ответственности за будущее», — поделилась Ирина Спирина.

Ветеран боевых действий Александр Грошев поблагодарил школьников, педагогов и родителей за участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Он отметил, что военнослужащим важна моральная и материальная поддержка тыла.

«Через рассказ о значимых датах, встречу с людьми, прошедшими боевые действия, через стихи, песни и живую дискуссию дети и подростки учатся понимать, чем велика их страна и почему важно быть ее достойным гражданином», — рассказала депутат Наталья Каныгина.

Лекция стала частью масштабного проекта «Успех в единстве поколений», который реализуется в Химках с 2024 года. Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что его цель — объединить жителей вокруг любви к России, гордости за её достижения, стремления к сохранению исторической памяти.