Патриотическую акцию со сбором гумпомощи провели в парке Мира в Коломне

Акцию «Все для Победы!» организовали волонтеры городского округа Коломна в парке Мира. Здесь собирали посылки с гуманитарной помощью для военнослужащих СВО, а также плели маскировочные сети и делали окопные свечи.

В День города в парке Мира провели патриотическую акцию «Все для Победы!». Волонтеры организовали сбор дополнительной гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции и жителей Курска, Белгорода и Донбасса.

«Мой старший брат сейчас на фронте, поэтому моя семья никогда не отказывается от участия в патриотических акциях и проектах. Сегодня мы с детьми заливали окопные свечи — казалось бы, такая мелочь, но вы даже не представляете себе, насколько она важна», — сказала коломчанка Светлана.

Взрослые жители Коломны готовили посылки с гуманитарным грузом, а дети рисовали картины и писали письма для военнослужащих. Всех желающих волонтеры учили плести маскировочные сети и заливать окопные свечи.

Собранные посылки, изделия, рисунки и письма добровольцы передадут в распределительный центр. Оттуда груз отправят адресатам.

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