Патриотическую акцию провели на улицах Мытищ

В Мытищах на улицах Веры Волошиной и Николая Селезнева прошла патриотическая акция «Улицы героев». Мероприятие напомнило о подвигах тех, чьими именами названы улицы города.

Студенты-волонтеры Российского университета кооперации и Государственного университета просвещения раздавали прохожим листовки с биографиями героев, подготовленные музеем, и георгиевские ленточки. Жители не только брали информационные материалы, но и вступали в диалог с волонтерами, задавая вопросы о героях, и благодарили организаторов за проведение мероприятия.

«Сначала мы все делали сами: стояли на улицах, раздавали прохожим листовки с историями героев. Позже к нам подключились студенты-волонтеры из наших университетов», — поделилась экскурсовод Мытищинского историко-художественного музея Лидия Кувшинникова.

«Сейчас всем нам необходимо с большим трепетом отнестись к истории своей страны. Сегодня, как и много лет назад, нашим военнослужащим необходимо восстановить историческую справедливость в зоне специальной военной операции. Наша задача — поддержать их, помочь верить в Победу», — подчеркивала ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.