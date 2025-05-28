В школе № 12 городского округа Балашиха прошло патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», приуроченное к открытию Памятника военным морякам, погибшим в битве под Москвой в 1941–1942 годах, которое состоялось 28 мая 2021 года на Поклонной горе. В событии приняли участие генеральный директор ООО «РКС» Сергей Степашин, волонтеры, ветеран боевых действий и жители города.

Мероприятие стало площадкой для обсуждения значимости сохранения исторической памяти. Особое внимание уделили вопросам гуманитарной помощи для зоны СВО.

В рамках события школе № 12 передали военную форму для учащихся и книги для школьной библиотеки. Участникам вручили благодарственные письма, партийные билеты и удостоверения сторонников партии «Единая Россия». Выступление ветерана боевых действий стало важной частью программы, напомнив о ценности мира и стойкости.

Подобные мероприятия регулярно проходят в домах культуры, библиотеках и школах Балашихи. Они объединяют людей разных возрастов, вдохновляя их чтить историю страны и вместе работать над ее будущим.