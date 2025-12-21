Патриотическое мероприятие ко Дню военной контрразведки прошло в Химках

Исторический час, посвященный важной исторической дате, провели в школе «Наследие» в Химках. На нем побывала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Собравшиеся узнали исторические факты и увидели документальные материалы. Также им рассказали о вкладе военной контрразведки в защиту национальной безопасности страны.

«Для меня, как для депутата, День работников государственной безопасности — это особый повод выразить глубочайшую признательность тем, кто на незримом фронте ежедневно защищает наш суверенитет и мирную жизнь граждан. Их высочайший профессионализм, мужество и беззаветная преданность долгу — это наш надежный щит», — сказала Татьяна Кавторева.

Профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны органов военной контрразведки, которые занимаются выявлением и пресечением шпионской, диверсионной и иной подрывной деятельности, направленной против государственной безопасности.

«Для нас очень важно, чтобы подобные мероприятия посещали жители всех возрастов, ведь это не просто историческая лекция, это возможность обменяться опытом, расширить кругозор и провести время в компании единомышленников. Хочется, чтобы подобных мероприятий в Химках было как можно больше, и мы со своей стороны делаем для этого все возможное», — добавила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В финале мероприятия провели тренинг на командообразование. Также все желающие могли задать вопросы и обсудить исторические темы.