Патриотическое мероприятие ко Дню России для детей с ОВЗ прошло в Балашихе

Патриотическое мероприятие провели в рамках проекта «Успех в единстве поколений» в школе № 8. В нем приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья.

Слушателями также стали лидеры общественного мнения, сотрудники учреждения, волонтеры, военные и жители округа.

«День России — это государственный праздник, отмечаемый ежегодно 12 июня. Он символизирует начало новой эпохи в истории страны, связанной с демократическими преобразованиями и укреплением государственности. Наш город и страна — это наша общая история. Перед нами стоит важная задача — передать молодому поколению мудрость, опыт и любовь к Родине наших предков», — сказала директор школы № 8 для детей с ОВЗ, заместитель руководителя штаба Комитета семей воинов Отечества городского округа Балашиха Ольга Бортновская.

Учитель истории Анна Денисова рассказала об истории и значимости праздника. Она напомнила, что в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Документ стал важным шагом к независимости России в составе СССР. Декларация провозгласила приоритет Конституции и законов РСФСР над союзным законодательством, что стало основой для дальнейших реформ.

«День России — это праздник, объединяющий всех граждан страны, независимо от их национальности, вероисповедания и политических взглядов. Он напоминает о богатой истории и культуре России, о ее достижениях и потенциале. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты, фестивали и спортивные соревнования», — рассказала Анна Денисова.

Участники познакомились с деятельностью волонтерских организаций, в том числе узнали о важности работы по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. В конце Ольга Бортновская вручила активистам благодарственные письма и удостоверения сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Подобные патриотические мероприятия проходят в домах культуры, библиотеках и школах Балашихи. Они направлены на сохранение истории страны и построение успешного будущего.