Встреча «Успех V единстве поколений», приуроченная к 11-летию провозглашения Донецкой Народной Республики, состоялась в детском саду № 22 в деревне Федурново. В ней приняли участие депутаты, педагоги, волонтеры, военные и жители округа.

Участникам мероприятия напомнили о том, что акт о независимости ДНР был подписан 7 апреля 2014 года, что стало поворотным моментом в противостоянии Донбасса и киевских властей.

В завершении благодарности вручили представителям династий, которые вносят значительный вклад в образование и волонтерство. В числе отмеченных — заведующая детским садом № 22 Татьяна Суворова, активная участница волонтерского движения Ирина Зайцева и другие.

Координатор волонтерских проектов в микрорайоне Федурново Наталья Горохова, участник гуманитарной миссии на Донбасс Евгений Полетаев и педагог Марина Колесниченко также получили партийные билеты «Единой России» и удостоверения сторонников партии.