Патриотический урок об истории военных парадов прошел в гимназии № 5 в Красногорске

В гимназии № 5 в Красногорске прошел патриотический урок с элементами исторической реконструкции, посвященный военным парадам 1918 и 1941 годов. Его провел руководитель центра «Искатель» Леонид Трестин.

В мероприятии приняли участие 250 школьников, которые изучили историю, увидели форму и оружие солдат Красной армии времен Гражданской и Великой Отечественной войн.

«Это инновационный урок, в ходе которого ребята могут примерить форму той эпохи, о которой мы рассказываем. В данном случае, Гражданской войны образца 1918 года и Великой Отечественной войны образца 1941 года. Мы расскажем об истории формы, снаряжения, вооружения, как оно менялось на протяжении тех 24 лет, между которыми происходили эти события», — прокомментировал Леонид Трестин.

Ребята узнали, что что такое гимнастерка, откуда появилась буденовка и чем так полюбилась советским военнослужащим шапка-ушанка.

Отметим, военно-исторический центр «Искатель» в Красногорске регулярно проводит такие занятия.