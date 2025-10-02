Патриотический спортивный праздник прошел в Химках

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по фехтованию вместе с родителями и педагогами проверили свои силы в сдаче норм ГТО и отметили День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

«Замечательно, когда физическая сила и сила духа идут рука об руку. Сдача норм ГТО воспитывает дисциплину и волю к победе, а память о таких исторических датах, как День воссоединения, формирует прочный патриотический стержень. Именно это сочетание здорового образа жизни и любви к Родине мы и стремимся прививать нашим детям», — отметила директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Перед началом спортивных состязаний состоялась лекция с участием приглашенных спикеров. Военный корреспондент СВО Антон Фирсов, заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка мира по фехтованию Наталья Макеева и ветеран боевых действий, полковник в отставке Юрий Карпунов рассказали школьникам и их родителям о предпосылках и причинах, которые привели к воссоединению, вернув людей на их историческую Родину.

«Крайне важно обсуждать с молодежью не только уроки далекого прошлого, но и события новейшей истории нашего государства. Понимание того, почему и как меняется наша страна сегодня, почему новые регионы вернулись домой, также необходимо, как и знание о Великой Отечественной войне. Это создает целостную, неразрывную картину нашего исторического пути», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Николай Томашов отметил, что программа объединяет разные поколения вокруг традиционных ценностей любви к Родине и уважения к ее истории.