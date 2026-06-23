Патриотический спектакль завершил театральный сезон в Химках

21 июня в драматическом театре «Наш дом» в Химках состоялся финальный показ сезона спектакля «Дороги Победы». Постановка была приурочена к 22 июня и собрала полный зал зрителей.

На сцене театра представили музыкально-пластическую постановку, основанную на архивных материалах, военной хронике и стихах поэтов-фронтовиков. Действие начинается с показа мирной жизни Москвы накануне войны и постепенно переходит к событиям первых дней 1941 года. Затем сюжет переносит зрителя на Белорусский вокзал, откуда отправлялись первые эшелоны с защитниками страны.

В спектакле звучит голос Юрия Левитана, а также музыка русских композиторов, которая сопровождает ключевые этапы военной истории с 1941 по 1945 годы. Постановка объединяет драматическую игру, пластику и документальные материалы, создавая единое сценическое действие.

Перед показом к зрителям и коллективу театра обратилась муниципальный депутат Инна Монастырская. Она отметила значение завершения сезона именно этой постановкой и вручила благодарность артистам.

«Завершение сезона таким сильным спектаклем особенно символично накануне 22 июня. Постановка „Дороги Победы“ помогает по-новому осмыслить историю и сохранить память о поколении героев. Театр делает Химки культурнее и глубже», — сказала Инна Монастырская.

Химкинский драматический театр «Наш дом» остается единственной профессиональной сценической площадкой округа. В репертуаре представлены классические и современные пьесы, а также работы российских и зарубежных авторов. Театр участвует в программе «Пушкинская карта» и регулярно показывает новые постановки, которые собирают зрителей разных возрастов.