Патриотический проект из Подольска вышел в финал всероссийской премии «Служение»

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил начальника штаба регионального отделения «Юнармии», депутата округа Евгения Лукошникова с выходом в финал Всероссийской премии «Служение». Его проект военно-патриотических игр «Пока едины — мы непобедимы!» вошел в тройку лучших в Московской области и в топ-100 страны.

По словам Григория Артамонова, это результат упорного труда, преданности и любви к Родине.

«Всероссийскую муниципальную премию „Служение“ учредили по поручению президента России. Ее вручают тем, кто посвятил жизнь развитию родного края, улучшению жизни людей, служению обществу. Подольск всегда славился своими целеустремленными, преданными делу людьми», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Педагог и руководитель штаба регионального отделения «Юнармии» Евгений Лукошников много лет возглавляет школу имени Дмитрия Зернова. Благодаря Евгению в Подольске начали проводить такие соревнования, как «Девушки в погонах», «Наследники Победы», «В белоснежных полях под Москвой», «Юнармейская искорка», «Юнармия, вперед!», «Победа», «Защитник Отечества». В этом году накануне празднования Дня Победы в округе впервые организуют новый юнармейский марш-бросок.

Отметим, что все желающие могут проголосовать за Евгения Лукошникова и его проект «Пока едины — мы непобедимы!». На сайте «Госуслуги» на странице «Решаем вместе. Голосования» необходимо перейти в раздел «Народное голосование в рамках Всероссийской муниципальной премии „Служение“» и выбрать кандидата Лукошникова.