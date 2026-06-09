Патриотический праздник ко Дню России пройдет в Ногинске

День России отметят 12 июня в Центральном парке, Глуховском парке и парке «Роща». Старт праздника в 12:00, 11:00 и 14:00 соответственно. Гостей ждут творческие мастер-классы, концертные программы, аллеи мастеров, выступление профессиональных артистов и угощение полевой кухней.

В субботу в Центральном парке пройдут спортивные программы. В 9:00 на главной аллее стартует забег от движения «5 верст». В 9:00 и 10:00 в камерном зале состоятся занятия по нейрофитнесу.

В 12:00 парки «Роща» и Центральный, а в 17:00 парки «Липовая аллея» и Глуховский приглашают на детские игровые, спортивные и творческие программы. В 21:00 всех желающих приглашают на просмотр фильма «Летчик» под открытым небом в парках «Липовая аллея», Центральный и Глуховский.

В воскресенье в 12:00 парки «Роща», «Липовая аллея», Глуховский и Центральный приглашают юных гостей на игровые, творческие и спортивные программы. Завершится неделя показом спектакля «Здравствуй, принцесса!» от Ногинской детской школы искусств в 16:00 в камерном зале Центрального парка.