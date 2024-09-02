Патриотический праздник для молодежи прошел в Лосино-Петровском округе

Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа

В минувшие выходные в Лосино-Петровском городском округе прошло масштабное праздничное мероприятие, организованное при поддержке «Молодой Гвардии» и местного отделения партии «Единая Россия». Для гостей провели насыщенную программу, включающую разнообразные активности.

В рамках праздника состоялась выставка-ярмарка, где местные производители представили свои товары. Фуд-корт радовал гостей разнообразием блюд, а также была организована электронная запись в коллективы домов культуры для желающих присоединиться к творческим объединениям.

Одним из самых запоминающихся моментов стало участие в поэтическом открытом микрофоне, где жители смогли поделиться своими стихами. Викторина, посвященная Году семьи, вызвала большой интерес, а мастер-класс «Патриот» позволил участникам глубже понять основы военного дела.

Особое внимание привлекла интерактивная секция, организованная «Молодой Гвардией Единой России», где гости смогли изучить устройство и принципы работы автомата. Участники не только познакомились с военной техникой, но и проверили свои навыки в выполнении практических заданий, что сделало процесс обучения увлекательным и познавательным.

Концертная программа завершилась зажигательной дискотекой, которая собрало множество людей на танцевальной площадке. Мероприятие стало не только праздником, но и отличной возможностью для жителей города познакомиться, пообщаться и весело провести время.

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