Патриотический мурал откроют на Станционной улице в Мытищах

Река, старинная церковь, летние краски природы и российский триколор. Идея сделать мурал пришла жителям дома во время капитального ремонта. Называют историю воплощения мечты в реальность — волшебством. Когда встал вопрос в какой цвет красить фасад, они выбрали серый, чтобы после нарисовать композицию в патриотическом стиле. Представители совета дома представили свой план на выездной администрации.

Проект заинтересовал, после нашелся спонсор и художник. Изображение высотой почти в 50 метров панируется завершить к 9 мая, если не помешает погода — дождь усложняет работу. На данный момент уже завершена наметка, на торец 17-этажного дома эскиз наносили с помощью проектора. Осталась прорисовка и заливка цветом.